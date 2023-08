Sky - Milan, formulata l'offerta al Porto per Taremi: 12 milioni più bonus

vedi letture

Intervenuto a Calciomercato - L'originale, Gianluca Di Marzio ha parlato così dell'affare Taremi-Milan: "Il tentativo è in corso. Il Milan ha fatto un'offerta da 12 milioni più bonus. Il giocatore ha un anno di contratto, il Milan comunque ha speso tantissimo e non vuole fare follie e pensa sia la giusta valutazione. Il Milan lo vuole totalmente tanto che qualora il Porto dovesse dire no, terrebbe un filo con il giocatore fino a gennaio oppure per giugno a zero. E poi ci sarebbe il problema delle tempistiche: essendo un giocatore extracomunitario, bisognerebbe chiudere l'affare almeno entro domani per questioni burocratiche".