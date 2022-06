Sky - Milan, l'agenda della settimana: dai rinnovi di Maldini e Massara agli affari Botman e Renato Sanches. E sbarca Origi

MilanNews.it

Secondo quanto riferisce Sky, in questa settimana l'agenda in casa rossonera potrebbe essere molto piena. In merito ai rinnovi di Maldini e Massara, sono ripresi i colloqui con RedBird. Il prolungamento dei due dirigenti è il primo passo fondamentale per sbloccare il mercato del Diavolo. Tutto parte dai loro rinnovi. In questa settimana si spera di arrivare ad un accordo e di chiudere questa questione.

Si è complicata la pista che porta a Renato Sanches dopo l'inserimento del PSG. Il Milan ha impostato da tempo questa trattativa, c'era ottimismo sul buon esito di questo affare. Ora c'è l'interesse concreto e reale dei francesi. La volontà del giocatore però può essere decisiva e lui vuole il Milan. Se il PSG si è inserito nell'affare Renato Sanches, il Newcastle non molla la presa per Sven Botman, obiettivo di mercato del Diavolo per rinforzare la difesa.

In settimana è previsto anche lo sbarco a Milano di Divock Origi, il quale svolgerà le visite mediche di rito e poi firmerà il suo nuovo contratto con il club rossonero. Il centravanti belga arriverà a costo zero dal Liverpool.