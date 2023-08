Sky - Milan, l'intenzione è quella di fare un'offerta last minute per Taremi

Come affermato da Gianluca Di Marzio a Calciomercato - L'originale, l'intenzione del Milan è quella di fare un’offerta last minute per Mehdi Taremi, attaccante del Porto.

Il club portoghese, però, ritiene di poter chiedere 25 milioni nonostante manchi solamente un anno alla scadenza del contratto del giocatore, che già dal prossimo gennaio potrà preaccordarsi a zero con altri club.