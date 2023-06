Sky - Milan, ore calde per Loftus-Cheek: si cerca l'accordo con il Chelsea. Piace anche Musah

MilanNews.it

© foto di Insidefoto/Image Sport

Come riportato da Gianluca Di Marzio, il Milan si sta muovendo sul mercato per sostituire Sandro Tonali, prossimo all'addio al Newcastle. I rossoneri stanno lavorando per trovare un accordo nelle prossime ore con il Chelsea per Ruben Loftus-Cheek. Piace anche Musah del Valencia, nonostante non siano il nome preferito. Per quanto riguarda Reijnders, il giocatore ha dato la sua approvazione a un trasferimento al Milan ma non c'è ancora accordo con il giocatore e con l'AZ-

