Sky - Taremi, il Milan ci prova. Operazione complicatissima, Porto bottega cara

Il Milan in queste ore sta seguendo la pista Mehdi Taremi del Porto. Ecco il punto di Peppe Di Stefano inviato SkySport: “Serata indicativa per capire se Taremi sarà un giocatore del Milan oppure no. Il Milan vuole provare il colpo. La trattativa, partiamo dal presupposto, è complicatissima. Il Porto è una bottega molto cara, una gioielleria. Per Conceiçao il giocatore è titolare, un’intoccabile. Stasera sarà importante capire cosa dirà il board del Porto. Ci sarà offerta del Milan che verrà analizzata”.