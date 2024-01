Sky - Via Krunic, il Milan prenderà un altro centrocampista? Il sostituto è già a Milanello...

vedi letture

Con Rade Krunic che ad un passo dal trasferirsi al Fenerbahçe, il Milan tornerà sul mercato per prendere un nuovo mediano? Secondo Sky no, perchè come centrocampista può essere utilizzato anche Filippo Terracciano, arrivato nei giorni scorsi dal Verona per 4,5 milioni di euro più uno di bonus.

Tra le qualità migliori del neo acquisto milanista c'è sicuramente la duttilità: può fare il tezino destro, il terzino sinistro, l'esterno di centrocampo e anche la mezzala. Anche il dt rossonero Geoffrey Moncada ha esaltato qualche giorno fa la duttilità dell'ex Verona: "È un giocatore che seguiamo da due anni, ha giocato circa 40 partite con il Verona. È un jolly della difesa, può giocare terzino destro, sinistro e anche mezzala. È un profilo che ha giocato sempre, ha un buon fisico. Siamo contenti".