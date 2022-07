SkySports - Milan, iniziata la trattativa con il Tottenham per Tanganga

MilanNews.it

Secondo quanto riferisce Sky Sports in Inghilterra, è iniziata una trattativa tra Milan e Tottenham per Japhet Tanganga, difensore inglese che gli Spurs sembrano disposti a cedere in prestito dopo l'arrivo di Lenglet (clicca qui per leggere l'anticipazione di Milannews.it di questa mattina). Sul giocatore non ci sarebbero però solo i rossoneri, ma anche altri club di Premier League, tra cui Bournemouth e Southampton.