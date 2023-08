Sondaggio del Bologna per Saelemaekers: il Milan vuole l'obbligo di riscatto

Il futuro di Alexis Saelemaekers sembra essere ormai lontano da quello del Milan. Il belga classe 1999 non è stato convocato per le prime due partite di campionato e sta cercando una sistemazione. Tuttosport questa mattina rende conto del sondaggio del Bologna che lo prenderebbe in prestito con diritto di riscatto: per il Milan, però, c'è solo una condizione, l'obbligo di riscatto.