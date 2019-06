Sportitalia - Milan forte su Praet, sorpasso Roma per Veretout

Secondo quanto riferito da Sportitalia, il Milan ha mandato una mail con un'offerta ritenuta non congrua dalla Fiorentina per Jordan Veretout, che vorrebbe 30 milioni per liberare il francese. Lunedì alle 13 ci sarà un incontro a Roma con l'amministratore delegato giallorosso Fienga e il direttore sportivo Petrachi per formalizzare la proposta. La Roma vorrebbe spendere 25 milioni e a quella cifra si potrebbe chiudere. La Roma ha la palla sul dischetto, bisogna capire se l'offerta del Milan si alzerà prima di lunedì. La Roma, inolte, offre 2,5 milioni all'anno al centrocampista viola, con uno scatto importante in caso di Champions, mentre l'offerta del Milan è ritenuta insufficiente anche a livello di ingaggio. Il Napoli, invece, ha un accordo totale con Veretout, ma al club azzurro servirebbe necessariamente prima cedere Diawara, proprio alla Roma nell'operazione Manolas, che non ha intenzione di dare la possibilità alla squadra allenata di Ancelotti di andare su Veretout. Il Milan, invece, continua ad essere forte su Dennis Praet, che è il vero primo obiettivo di Giampaolo.