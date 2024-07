Sportitalia - Milan, per Saelemaekers prima offerta del Leicester

Stando a quanto riferisce Gianluigi Longari, giornalista di Sportitalia, ci sarebbe una manifestazione d'interesse del Leicester per Alexis Saelemaekers del Milan. La prima proposta è già arrivata ai rossoneri da parte del club inglese: al momento non c’è ancora un accordo ma la trattativa è in corso. Il belga, classe '99, ha speso l'ultima stagione in prestito al Bologna disputando un buon campionato (32 partite con 4 gol e 3 assist).

I felsinei, complice il cambio di allenatore, un po' a sorpresa non hanno esercitato il diritto di riscatto e quindi Alexis è tornato a Milanello, dove si sta allenando con i compagni agli ordini di Fonseca. Per il Milan Saelemaekers rimane in uscita ed ascolterà le proposte che arriveranno, privilegiando natualmente quelle a titolo definitivo.