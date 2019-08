SportMediaset - Donnarumma è la chiave per il mercato del Milan

Secondo quanto riferito da ‘SportMediaset’ la carta a disposizione del Milan si chiama Gigio Donnarumma. Nel caso non si riesca a trovare via alternative per il mercato, il portiere potrebbe essere ceduto già questa estate. La pista PSG è sempre stata calda e la presenza di Leonardo non può che riscaldare ulteriormente questa possibilità ma anche per il fatto che il PSG vuole sistemare un ruolo scoperto, con il solo Areola, da tanto tempo, prima con Buffon ed ora con un fuoriclasse affidabile come Donnarumma. Tutte le società interessate sanno che basterebbe mettere i 60 milioni chiesti dal Milan per sbloccare questo affare, il PSG è però condizionato dal Fair Play Finanziario. La plusvalenza che potrebbe arrivare da Donnarumma aiuterebbe il Milan a chiudere il mercato con un altro colpo importante.