Sportmediaset - L'offerta del Psg per Donnarumma non soddisfa il Milan

Secondo quanto riportato da Claudio Raimondi a “SportMediaset” la proposta del PSG è stata valutata con freddezza dal Milan, l’offerta non soddisfa per nulla la società rossonera. Donnarumma ha solo due anni di contratto ma è comunque il titolare del Milan e della nazionale italiana. Alisson e Kepa hanno stabilito un record di prezzo per dei portieri solo un anno fa, quindi per il Milan il suo portierone classe ‘99 non può valere meno di 60 milioni. Oltretutto la società meneghina non è pienamente soddisfatta della contropartita offerta dai francesi, Areola, specialmente la valutazione di 30 milioni che gli da il club di Al Khelaïfi. Gigio non vorrebbe lasciare Milano, ma comprende le necessità del club di vendere per risanare il bilancio. È attesa una nuova proposta dalla Francia.