SportMediaset - Mercato Milan: obiettivo Broja per l'attacco, costa 35 mln. L'alternativa è Beto dell'Udinese

In merito al mercato del Milan, l'edizione odierna di SportMediaset riferisce che nel mirino del Diavolo per l'attacco c'è Armando Broja, centravanti del Chelsea: per il giocatore albanese, i Blues chiedono 35 milioni di euro e potrebbero inserirlo come contropartita nell'eventuale affare Leao. L'alternativa è Beto dell'Udinese, dalla cui cessione i friulani puntano ad incassare 35 milioni.