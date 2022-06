SportMediaset - Milan, idea Traoré del Sassuolo: farebbe il trequartista, con Bennacer e Tonali in mezzo al campo

MilanNews.it

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il Milan non molla Renato Sanches, ma il PSG offre di più al Lille e quindi i rossoneri sono costretti a valutare delle alternative. Come riporta SportMediaset su Italia Uno, un profilo che piace molto in via Aldo Rosi è quello di Hamed Junior Traorè del Sassuolo. Nel 4-2-3-1 di Pioli, l'ivoriano giocherebbe da trequartista, con Bennacer che farebbe coppia in mezzo al campo con Tonali.