SportMediaset - Milan, la prossima settimana incontro col Sassuolo per Frattesi. È duello con l'Inter

MilanNews.it

© foto di © DANIELE MASCOLO

Il Milan incontrerà il Sassuolo per Frattesi la prossima settimana, probabilmente già martedì. A riferirlo è Claudio Raimondi a SportMediaset su Italia 1, aggiungendo che la contropartita giusta per far abbassare il prezzo a Carnevali è Lorenzo Colombo, che piace molto al Sassuolo. C'è ovviamente anche l'Inter in corsa ed ha il forte gradimento del calciatore, ma è evidente come il club emiliano non starà ad aspettare che i nerazzurri cedano prima uno tra Onana e Brozovic (o entrambi) prima di affondare il colpo. Da qui l'incontro di martedì tra Milan e Sassuolo può essere già decisivo.