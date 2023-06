SportMediaset - Milan, Morata nome caldo. Primo contatto, può arrivare in prestito con obbligo

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Stando a quanto riferito da Claudio Raimondi a SportMediaset, su Italia 1, ci sono alcune novità per quanto riguarda l’attacco del Milan dopo che i rossoneri hanno perso il derby di mercato con l’Inter per Marcus Thuram.

Non si è ancora arrivati ad una trattativa, ma il Milan ha avuto un primo contatto per Alvaro Morata: lo spagnolo, che ha rinnovato, pare essere in rotta di collisione con Simeone e quindi potrebbe vedere di buon occhio un ritorno in Italia: il rinnovo permetterebbe anche di sfruttare la formula del prestito con obbligo di riscatto, magari legato a presenze o risultati. Per quanto riguarda invece Gianluca Scamacca il West Ham ad oggi non apre al prestito ma lo lascerebbe andare solo a titolo definitivo.