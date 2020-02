SportMediaset - Milan, Rebic vuole restare. Ibra pronto ad accettare il rinnovo

Secondo quanto riferisce Claudio Raimondi nel suo servizio per SportMediaset su Italia Uno, Ante Rebic, che è arrivato in prestito in estate in prestito dell'Eintracht Francoforte, vorrebbe restare ancora nel Milan, a patto che in rossonero nella prossima stagione ci sia anche Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese, che è pronto ad accettare il rinnovo, può diventare l'elemento catalizzante e attrattivo anche per un mercato più competitivo nel prossimo mercato estivo.