SportMediaset - Milan, si cerca l'accordo con il Chelsea anche per Pulisic: il giocatore spinge per la cessione

Il Milan è alla ricerca di rinforzi per la fascia destra d'attacco e al momento il nome forte è sempre quello di Christian Pulisic del Chelsea. Per ora però non c'è ancora accordo tra i due club: gli inglesi chiedono 25 milioni di euro, mentre i rossoneri mettono sul piatto 10 milioni più bonus. L'attaccante americano, che ha anche il passaporto croato, spinge per la cessione in quanto vuole andare a giocare con continuità. Lo riferisce SportMediaset su Italia Uno.