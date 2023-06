SportMediaset - Milan su Musah: il Valencia chiede 20 milioni, ma i rossoneri ci vogliono provare

MilanNews.it

© foto di Federico Titone/BernabeuDigital.com

Secondo quanto riferisce SportMediaset su Italia Uno in merito al mercato del Milan per il centrocampo, dopo aver praticamente chiuso con il Chelsea per Loftus-Cheek, i rossoneri hanno messo nel mirino Yunus Musah, mediano americano del Valencia che ha anche il passaporto italiano. Il club spagnolo chiede 20 milioni di euro, ma il Diavolo vuole provarci per davvero.