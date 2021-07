SportMediaset - Milan-Vlasic: il CSKA continua a chiedere il prestito con obbligo di riscatto. Il piano B è Ilicic

Secondo quanto riferisce Claudio Raimondi a SportMediaset su Italia Uno, il Milan continua a seguire Dusan Vlasic per la trequarti, ma per ora dal CSKA Mosca non arrivano segnali di apertura: i russi continuano infatti a chiedere il prestito con obbligo di riscatto e non condizionato alla qualificazione del Diavolo alla Champions League 2022-2023. Il club di via Aldo Rossi ha già pronto comunque un piano B, vale a dire Josip Ilicic, per il quale l'Atalanta chiede 5 milioni di euro.