SportMediaset - Navas o Lunin per il post Donnarumma

Il PSG non molla Gigio Donnarumma. Secondo quanto raccontato da ‘SportMediaset’ i francesi sono ancora interessati al portiere rossonero e da qui nascono le idee del Milan per sostituire il classe ‘99. I due nomi che il club di Via Aldo Rossi apprezza sono quelli di Keylor Navas e Lunin. I due portieri del Real piacciono alla dirigenza rossonera, ma il Costaricano ha un grosso ostacolo, quello di un ingaggio da quasi cinque milioni di euro all’anno. In secondo piano c’è il nome di Perin, infortunato però fino ad Ottobre. Il Milan aspetta l’offerta da 60 milioni per il suo portiere.