SportMediaset - Scambio Messias-Singo: il brasiliano si sta convincendo

In merito al possibile scambio a cui stanno lavorando Milan e Torino tra Junior Messias e Wilfried Singo, SportMediaset su Italia Uno spiega che l'attaccante brasiliano sta facendo un po' di resistenza, ma si sta rendendo conto sempre di più che in rossonero rischia di trovare pochissimo spazio (è già arrivato Pulisic e a breve sono attesi nuovi innesti in attacco) e quindi potrebbe presto dare il suo ok a questa operazione.