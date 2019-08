Sugoni: "Il Milan non molla Correa"

Intervenuto a SkySport24, Alessandro Sugoni ha dichiarato sul mercato del Milan "Il Milan sta lavorando da temp su Correa, che resta il primo obiettivo dei rossoneri. Il problema è che l'offerta del Monaco, che Correa ha rifiutato perchè si è promesso al Milan, ha permesso all'Atletico Madrid di stabile una valutazione dell'argentino, cioè 55 milioni di euro. E ora si aspetta questa cifra dalla cessione di Correa. Vediamo poi cosa succederà anche per quel che riguarda il mercato in uscita del Milan. La certezza, al momento, è che il club di via Aldo Rossi non molla Angel Correa".