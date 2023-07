The Athletic - Musah verso il Milan, il centrocampista ha rifiutato West Ham e Fulham

Arrivano conferme anche dall'Inghilterra per quanto riguarda Musah al Milan.

Per The Athletic il centrocampista è vicino ad un trasferimento in Italia per circa 20 milioni di uero, con il giocatore che ha voluto sempre i rossoneri, nonostante l'interesse di West Ham e Fulham.