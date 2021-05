TMW - Barcellona opzione calda per Donnarumma: contatti proficui in corso

Archivista l'avventura al Milan, col club rossonero che per le prossime stagioni ha puntato su Mike Maignan, Gianluigi Donnarumma è ora sul mercato e alla ricerca di una nuova sistemazione.

Nelle ultime ore contatti proficui col Barcellona, club che ha fatto sapere di essere pronto ad assecondare le richieste economiche del portiere rossonero superiori ai 10 milioni a stagione. Non è l'unica opzione, ma al momento è la più calda.

Donnarumma al Barcellona può prendere il posto di ter Stegen. E per quest'ultimo contatti in corso per un ritorno in patria: lo vuole il Borussia Dortmund.