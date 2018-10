Torino, Meitè: "Interesse di Milan e Inter? Non ci penso"

Soualiho Meitè, centrocampista del Torino, ha parlato ai microfoni di footmercato.net: "Non mi interessa. Lavoro, lavoro e come si dice, solo il lavoro paga. È vero che quando sono arrivato durante la preparazione, non ero davvero abituato, fisicamente, è stato molto difficile. Ma mi sono appassionato, non mi sono lasciato andare e sono stato ricompensato. Non deve essere fine a se stesso. Ciò che mi ha permesso di fare queste belle partite è la squadra, i miei compagni di squadra, l’allenatore. Ho anche lavorato molto. Ma non dobbiamo rilassarci e resistere a queste voci di mercato che attraggono".