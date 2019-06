Tuttosport - Milan, Kabak a un passo dal sì: c’è ottimismo

Il quotidiano Tuttosport in edicola questa mattina fa il punto sulla trattativa per Kabak, giovane difensore di proprietà dello Stoccarda. Maldini e Boban hanno presentato una proposta all’entourage del giocatore e adesso aspettano una risposta per poi andare in Germania e pagare la clausola rescissoria da 15 milioni presente sul suo contratto. Filtra ottimismo e non è da escludere che l’ok di Kabak possa arrivare nella giornata di oggi.