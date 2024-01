Tuttosport - Milan, no ai 7 milioni chiesti dal Verona per Terracciano e niente aste

Il Milan prosegue i contatti con il Verona per Filippo Terracciano, esterno classe 2003 che piace in via Aldo Rossi soprattutto per la sua duttilità visto che può giocare sia a destra che a sinistra. La richiesta dei veneti è di 7 milioni di euro complessivi, cifra che i rossoneri, che hanno in mano l'ok del giocatore, non intendono raggiungere in quanto sono convinti di riuscire a spuntarla a condizioni molto più favorevoli.

Lo riferisce stamattina Tuttosport che aggiunge che il Milan non intende partecipare ad aste. Sullo sfondo c'è sempre la Fiorentina, anche lei interessata a Terracciano, ma i viola sono fermi all'offerta da 2,5 milioni di qualche settimana fa e quindi al momento non sembrano rappresentare una serie minaccia al Diavolo nella corsa all'esterno gialloblu.