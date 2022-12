Tuttosport - Milan, presto nuovo incontro con l'agente di Bennacer per il rinnovo

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

In casa rossonera, continua a tenere banco la questione del rinnovo di Rafael Leao, ma non è l'unica trattativa in corso: i dirigenti del Milan stanno infatti lavorando anche al prolungamento di Ismael Bennacer e presto ci sarà un nuovo incontro con il suo agente Enzo Raiola. Lo riporta Tuttosport che riferisce anche c'è ancora una piccola distanza da colmare tra domanda e offerta per arrivare alla tanto attesa fumata bianca.