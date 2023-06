Tuttosport - Milan, proseguono i contatti con l’Udinese per Samardzic

MilanNews.it

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

Tra gli obiettivi del Milan per il centrocampo c'è anche Lazar Samardzic, giocatore classe 2002 dell'Udinese: come riporta questa mattina l'edizione odierna di Tuttosport, il club rossonero prosegue i contatti con i friulani per il serbo che piace anche perchè potrebbe giocare sia come mezzala in un centrocampo a tre, sia come trequartista.