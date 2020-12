Tuttosport - Milan su Koné e Antiste del Tolosa: sono obiettivi più per l'estate che per gennaio

Il Milan è sempre attento ai grandi talenti che giocano in Francia, mercato che il capo scout rossonero Moncada conosce molto bene, e per questo ha messo gli occhi anche sul centrocampista classe 2001 Manu Koné e sull'attaccante del 2002 Janis Antiste, entrambi del Tolosa. Lo riferisce questa mattina Tuttosport che spiega però che si tratta di due obiettivi più per l'estate che per gennaio.