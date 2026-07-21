News UFFICIALE - Il Milan acquista Zormpas, centrale 2010 cresciuto nell'Olympiacos

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È ufficiale l'approdo in rossonero del difensore Spyridon Petros Zormpas (16 anni), difensore centrale di 190 centimetri.

È ufficiale l'approdo in rossonero del difensore Spyridon Petros Zormpas (16 anni), difensore centrale di 190 centimetri che il Milan ha acquisito a titolo definitivo dall'Olympiacos, con cui il classe 2010 stava proseguendo il percorso nelle giovanili. Il contratto del trasferimento di Zormpas è stato depositato dal Milan nell'apposito registro di Lega Serie A. Si tratta di un innesto per il settore giovanile: il greco farà probabilmente prima esperienza tra le Under e la Primavera, con un occhio particolare da mister Navarro per Milan Futuro.

Il progetto Milan Futuro spiegato da mister Navarro

"Sono stato un giovane calciatore anch'io, ho fatto il salto dalle giovanili alla Prima Squadra del Villarreal, ma non ho incontrato grandi maestri. È stato lo stimolo per specializzarmi nella crescita dei talenti. Ho visto il calcio giovanile da diverse prospettive. Sono stato Responsabile dell'Area Metodologica, del Settore Giovanile, Assistente Tecnico in Prima Squadra e Capo Allenatore. Quest'ultimo è il ruolo che oggi sento mio e che interpreto sulla base delle esperienze vissute fino a ora. I ragazzi di Milan Futuro adesso sono la mia priorità: vorrei farli crescere non solo tecnicamente, ma anche come uomini, per portarli a essere, nel giro di qualche anno, all'altezza della Prima Squadra del Milan".