Una pretendente a sorpresa per Saelemaekers: il Bologna ci prova per il belga

Secondo Gianluca Di Marzio, tra le pretendenti di Alexis Saelemaekers ci sarebbe anche il Bologna: l'operazione per i felsinei sarebbe difficile, anche per i costi. Il belga aveva un principio di accordo con il Betis in Spagna.