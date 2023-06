Vigorelli: "Milan squadra perfetta tatticamente per Zaniolo? Sì, ma non entro in queste cose"

MilanNews.it

L’agente Claudio Vigorelli è intervenuto ai microfoni di TVPLAY_CMIT. Queste le sue dichiarazioni riguardo Nicolò Zaniolo, ora al Galatasaray: “Siamo in arrivati in Turchia in un momento particolare. Si è ambientato subito. È un peccato non vederlo qua nel nostro campionato. Anche lui sta ultimando le vacanze e poi ha il preliminare di Champions.

Anche in questo caso il mercato è lungo, vediamo cosa succede. Stiamo bene dove stiamo, se poi arriveranno offerte verranno valutate. È uscito di un incontro col Galatasaray, ma non è vero. Adesso siamo concentrati sul preliminare. Milan squadra perfetta per lui tatticamente? Sì, ma non voglio entrare in questa cosa”.