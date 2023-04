Walker al Milan? L'inglese vorrebbe restare al Manchester City

MilanNews.it

Kyle Walker, terzino in scadenza a giugno 2024 con il Manchester City, è stato accostato di recente anche al Milan. Ma, secondo il noto quotidiano d'Oltremanica The Sun, il nazionale inglese non vorrebbe abbandonare la squadra di Pep Guardiola. Sulle tracce del difensore c'è anche l'Aston Villa, oltre ai rossoneri, e il poco spazio in stagione aveva fatto credere che potesse andar via. Ma Walker non è di questa idea.