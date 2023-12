PHOTOGALLERY MN - Rifinitura a Milaello: gli scatti alla vigilia del Newcastle

Il Milan è sceso in campo per la rifinitura a Milanello, nel giorno della vigilia dell'ultima giornata del girone di Champions League che i rossoneri giocheranno in Inghilterra domani sera alle 21 contro il Newcastle al St. James's Park. Clima disteso e sorridente al centro sportivo di Carnago con i giocatori che sono sembrati sereni, nonostante un momento non facile (LEGGI QUI).

Buone notizie dall'infermeria per Pioli, almeno per quanto riguarda l'attacco. All'allenamento, anche oggi, hanno lavorato in gruppo sia Leao che Okafor: il portoghese sarà convocato e probabilmente può partire dal primo minuto, lo svizzero è sulla buona strada e nelle prossime ore si capirà se partirà per l'Inghilterra. Assente invece Kjaer. Questi gli scatti dell'allenamento, del nostro inviato.