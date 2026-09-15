News VIDEO MN - Verso Milan-Benfica: il torello dei rossoneri

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La seduta di rifinitura del Milan in vista del Benfica è iniziata con il gruppo impegnato con il torello

A Milanello si sta svolgendo la rifinitura del Milan in vista della sfida di Europa League di domani sera contro il Benfica a San Siro: la prima parte della seduta dei rossoneri è iniziata con il torello, con il gruppo rossonero diviso in due. Durante queste fase non sono mancate le risate, come quando con un colpo di tacco Strahinja Pavlovic ha fatto il tunnel a Samuel Chukwueze, il quale è stato subito preso in giro dai suoi compagni di squadra.

Questo il video girato dagli inviati di Milannews.it: