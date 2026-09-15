News VIDEO MN - Milan, al via la rifinitura prima del Benfica: tutti a disposizione di Amorim

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E' in corso a Milanello l'allenamento di rifinitura del Milan in vista dell'esordio di domani in Europa League contro il Benfica a San Siro

Pochi istanti fa i giocatori del Milan sono entrati su uno dei campi di Milanello per svolgere l'allenamento di rifinitura in vista della sfida di domani sera contro il Benfica, valida per la prima giornata della fase campionato di Europa League. Alla seduta, iniziata con un breve discorso di Ruben Amorim, stanno partecipando tutti i giocatori rossoneri, dunque il tecnico portoghese avrà tutta la rosa a disposizione per questa partita.

Il gruppo, diviso in due, ha iniziato l'allenamento con il torello, durante il quale ci sono stati anche tante risate a testimonianza del fatto che c'è un bel clima all'interno della squadra.