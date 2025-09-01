Doveva andare al Milan, ora Conrad Harder va al Lipsia per 26 milioni di euro

vedi letture

L'ex obiettivo di mercato del Milan, Conrad Harder si appresta a diventare un nuovo giocatore del Lipsia. Il centravanti danese, cercato dal Milan nelle scorse settimane ha deciso di proseguire la propria carriera in Bundesliga nonostante il forte pressing del Milan, salvo poi ritrattare per l'acquisto dell'attaccante anche per delle richieste, cambiate da parte del suo entourage. Da lì la scelta di virare su un profilo diverso e con più esperienza come Nkunku.

Riporta Fabrizio Romano, Harder andrà al Lipsia per 26 milioni di euro, con il danese che è già in Germania per le visite mediche e la firma del contratto, dato che ha dato priorità al progetto Lipsia.

CALCIOMERCATO MILAN: IL PUNTO

È fatta per il trasferimento di Adrien Rabiot al Milan. 30 anni compiuti il 30 aprile, Rabiot firmerà un contratto quadriennale tra i 4.5 e i 5 milioni l'anno. Al Marsiglia andranno attorno ai 10 milioni, bonus inclusi; una percentuale andrà al giocatore francese, il 30%. Rabiot sosterrà le visite mediche a Clairefontaine, nel ritiro della nazionale francese.

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il Milan per la difesa valuta anche l’investimento su Noahkai Banks, classe 2006 dell’Augsburg. Nato alle Hawaii e statunitense di nazionalità, Banks è alto 1,93 metri e ha giocato 8 partite nello scorso campionato di Bundesliga, entrando a gara in corso nella prima giornata di quello attuale.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport nell'edizione odierna, nonostante una "timida apertura ad un trasferimento", Santiago Gimenez "non lascerà il Milan".

Yunus Musah, in questi minuti, sta svolgendo le visite mediche con l'Atalanta. L'americano si vestirà di neroazzurro in prestito oneroso per 4 milioni di euro con diritto di riscatto fissato a 25 milioni di euro e un 10% sulla futura rivendita.

Segui tutti gli ultimi aggiornamenti del mercato del Milan (CLICCA QUI)