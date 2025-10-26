Milinkovic-Savic rinnova con l'Al Hilal. Niente Italia a gennaio
L'ex centrocampista della Lazio Milonkovic-Savic, attualmente in forza all'Al Hilal, è stato al centro di parecchie voci di mercato che lo proiettavano in orbita Italia, con la Juve che visti i problemi a centrocampo, avrebbe potuto puntare sul centrocampista serbo. È tutto da cancellare però perchè come ufficializzato poco fa dall'Al Hilal, il centrocampista ex Lazio ha firmato ufficialmente un nuovo contratto con il club saudita e valido fino a giugno 2028.
Di seguito il comunicato pubblicato: "Il 25 ottobre 2025, la direzione del club Al-Hilal, presieduta da Sua Altezza l'Emiro Nawaf bin Saad, ha completato le procedure per il rinnovo del contratto del calciatore serbo della prima squadra dell'Al-Hilal, Sergej Savić, per due stagioni sportive, estendendo così il contratto fino al 2028. Sua Altezza ha firmato il contratto di rinnovo con Savić nel corso della serata di domenica presso la sede del club nella capitale Riyadh".
