ESCLUSIVA MN - Verza: "Tonali? Il Milan ha perso Pirlo ed è andato avanti..."

© foto di Federico De Luca 2023

Riguardo al forte interessamento del Newcastle per Sandro Tonali (qui la notizia), la nostra redazione ha intervistato in esclusiva Vinicio Verza, ex calciatore rossonero. Queste le sue dichiarazioni:

Al Milan converrebbe perdere Tonali?

“Io sono dell’idea che nel calcio di oggi nessuno sia indispensabile. Tonali è cresciuto sicuramente, ma per me non è mai stato un vero leader del Milan. I rossoneri hanno perso Pirlo e sono andati avanti. Accadrà lo stesso con Tonali”.

Fronte entrate ti convincono i nomi di Thuram e Kamada?

“Io ci vado sempre con i piedi di piombo con i calciatori che arrivano dall’estero. Hanno fatto bene in Bundesliga, ma il tatticismo del campionato italiano è molto complicato. Guardate De Ketelaere…”.

Che, tuttavia, il suo agente ha blindato in rossonero…

“Per me si fa un errore colossale. Non è un giocatore da Milan: troppo timoroso e impacciato. Per il suo bene, dovrebbe andare altrove”.

Quali attaccanti tuttavia potrebbero essere accostati al Milan, senza pescare all’estero?

“Adesso i nomi non mi vengono, però il Milan ha bisogno di calciatori già pronti, che conoscano la Serie A. Altrimenti c’è il rischio che devi aspettare i classici sei mesi di ambientamento. Scamacca? Non saprei. Alla fine ha fatto bene soltanto con il Sassuolo, poi all’estero si è perso…”.

A quali obiettivi pensi ambisca il Milan?

“Credo, penso e spero allo scudetto. Però l’organico va rinforzato in maniera decisa. Non dico che non bisogna puntare sui giovani, però occorrono profili di maggiore esperienza. Altrimenti è dura rimanere a alti livelli”.