Albertini: "Allegri sa come si vince e come si costruisce qualcosa. Contro Bologna e Udinese ho visto una squadra con le idee chiare"
Demetrio Albertini, ex centrocampista rossonero, ha commentato così l'inizio di stagione del Milan di Allegri ai microfoni della Gazzetta dello Sport: "Il Milan non può ma deve lottare per lo scudetto. Quando indossi la maglia rossonera sei obbligato a puntare al massimo, anche per capire l’anno dopo cosa ti manca. La gestione dei momenti durante la stagione è un’incognita per tutti, ma queste prime giornate hanno fatto capire che il Diavolo può stare in alto. Quanti meriti ha Allegri? Lui sa come si vince e come si costruisce qualcosa. Se hai un gruppo solido, che ti segue e lavora bene, trasmettere il proprio credo tattico è più facile. Contro il Bologna e a Udine ho visto una formazione con le idee chiare".
L'ex rossonero si è poi soffermato in particolare sul centrocampo del Milan: "Lì in mezzo il Milan ha uno dei reparti più forti del campionato. Se la gioca con il Napoli, direi. Ad Allegri forse può mancare qualcosa in attacco, ma a centrocampo ha già trovato l’equilibrio giusto tra giovani e anziani. E con anziani mi riferisco chiaramente a quel fuoriclasse che si chiama Modric".
