Calabria decisivo in Europa League: è suo il gol vittoria del Panathinaikos contro lo Sturm Graz

Non è solito segnare tanti gol, ma spesso e volentieri quelli che ha messo a referto si sono dimostrati essere tanto importanti quanto decisivi, come ad esempio quello di ieri sera in Europa League, il primo in assoluto della sua carriera in Europa.

Se il Panathinaikos è riuscito a portare 3 punti importantissimi contro lo Sturm Graz e anche ma soprattutto grazie a Davide Calabria, che dopo un'azione manovrata dei suoi ha sfruttato nel migliore dei modi l'assist di Bakasetas e superato l'ex Fiorentina Christensen per il definitivo 2 a 1 a favore della formazione greca.