Capello: "Il Milan è già squadra. Modric e Rabiot esempi per i compagni"

Fabio Capello, ex tecnico rossonero, ha commentato così alla Gazzetta dello Sport la vittoria di domenica del Milan contro il Napoli: "Ho voluto assistere a Milan-Napoli dal vivo per studiare bene le due squadre. In tv certe sfumature non le cogli. Il Milan è già squadra. Ha spirito e determinazione delle grandi, come non si è visto spesso nella stagione passata. E particolare importante: tutto nasce dai suoi giocatori più forti e carismatici, come Modric e Rabiot. Sono da esempio per i compagni e trascinano i tifosi. A proposito, tornando a cantare la curva, nella resistenza finale San Siro ha dato una grande mano.

A livello tattico? La capacità di ripartire con eccezionale velocità e qualità nel primo tempo, grazie anche a un Pulisic impressionante. L’americano ha un grande pregio: che parta palla al piede o la passi, lo fa sempre in verticale. In più, vede la porta come pochi. Il Napoli, comunque, ha provato a fare la partita, ma la manovra degli azzurri era troppo lenta e il Milan si chiudeva sempre bene, approfittando poi degli spazi per far male in contropiede. Certo, anche le assenze nella formazione di Conte hanno avuto il loro peso".

Il punto debole del Diavolo? Sul lato sinistro, con Estupinan, c’è ancora qualche apprensione dal punto di vista difensivo. L’ecuadoriano è molto più bravo ad attaccare".

