Capello non ha dubbi: "Senza Champions la stagione del Milan sarebbe fallimentare"

"Il Milan fuori dalla Champions non si può vedere": Fabio Capello ha le idee chiarissime sulla stagione del Diavolo che sarebbe fallimentare senza la qualificazione alla prossima Champions League. L'ex tecnico rossonero ha spiegato alla Gazzetta dello Sport: "Stagione fallimentare senza Champions? Per forza, basta farsi un giro alla bacheca dei trofei di Casa Milan per capire cosa significa per questo club la coppa. E se devo aggiungere una nota personale, da ex calciatore e allenatore rossonero mi farebbe male non vedere la squadra nel suo habitat naturale, la Champions League".

Il Milan è ora a -6 dal quarto posto, ma ha diverse squadre davanti e ancora tanti scontri diretti da giocare. Dunque le prossime partite saranno fondamentali: "Ecco, volendo forzare un po’ possiamo affermare che nelle prossime due-tre partite il Milan conoscerà la piega definitiva della sua stagione. L’unico vantaggio è che non ci sono molti calcoli da fare: con la classifica che ha, il Diavolo può e deve solo vincere. Tutto il resto sono chiacchiere" ha spiegato Capello alla Rosea.