Coubis dal Milan Futuro alla Sampdoria: "Sono pronto per cominciare"

vedi letture

Andrea Coubis lascia il Milan Futuro ed approda alla Sampdoria, in Serie B. Nella mattinata di oggi il difensore rumeno è stato intercettato dai microfoni del collega Marco Bovicelli di Sky Sport poco prima dell'ingresso in clinica per le visite mediche di rito, presentandosi così ai nuovi tifosi: "Sono pronto per cominciare. Non vedo l'ora di vedere tutti i tifosi allo stadio".

Dal 2019 ad oggi Coubis ha totalizzato con la maglia del Milan 134 presenze tra U17, U18, Youth League, U19 e Milan Futuro, squadra con la quale ha avuto la possibilità di esordire tra i professionisti collezionando 37 presenze, una rete ed un assist nella passata stagione di Serie C.