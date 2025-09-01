Coubis dal Milan Futuro alla Sampdoria: "Sono pronto per cominciare"
MilanNews.it
Andrea Coubis lascia il Milan Futuro ed approda alla Sampdoria, in Serie B. Nella mattinata di oggi il difensore rumeno è stato intercettato dai microfoni del collega Marco Bovicelli di Sky Sport poco prima dell'ingresso in clinica per le visite mediche di rito, presentandosi così ai nuovi tifosi: "Sono pronto per cominciare. Non vedo l'ora di vedere tutti i tifosi allo stadio".
Dal 2019 ad oggi Coubis ha totalizzato con la maglia del Milan 134 presenze tra U17, U18, Youth League, U19 e Milan Futuro, squadra con la quale ha avuto la possibilità di esordire tra i professionisti collezionando 37 presenze, una rete ed un assist nella passata stagione di Serie C.
Pubblicità
Gli ex
Rush finale senza senso. Rabiot fatto, oggi tutto sul difensore. Santi-Dovbyk, a chi conviene davvero?di Pietro Mazzara
Le più lette
1 LIVE MN - Ultimi minuti di mercato: visite per Odogu e Rabiot. Una cessione ufficiale, altre due quasi. Non è finita per Gimenez-Dovbyk
3 Rush finale senza senso. Rabiot fatto, oggi tutto sul difensore. Santi-Dovbyk, a chi conviene davvero?
06:12 Prima sorpresa: l’Inter battuta dall’Udinese. A punteggio pieno Napoli, Juventus, Roma e Cremonese
Primo Piano
live mnLIVE MN - Ultimo giorno di mercato: visite per Odogu, fatta per Rabiot. Non è finita per Gimenez-Dovbyk
Luca SerafiniAllegri e il linguaggio del corpo. In alto mare a Via del Mare. Il mercato gira anche intorno alla comunicazione
Okafor sarà la 23esima cessione dell'estate del Milan per quasi 200 milioni incassati. Ci si attendono ultimi giorni di fuoco
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com