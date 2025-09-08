Cozza: "Che ricordi al Milan. Rimpianto per non aver mai esordito? No, lì sono cresciuto come uomo"

Francesco Cozza, ex giocatore rossonero, ha parlato così alla Gazzetta dello Sport della sua esperienza al Milan: "Sono arrivato da ragazzino a Reggio Calabria a 12 anni e poi mi sono trasferito al Milan a 15. Per me, nato e cresciuto in un paesino di 20mila abitanti sulla parte ionica della Calabria, andare lì è stato qualcosa di unico. Allora non c’erano telefonini, niente, un’altra vita rispetto a quella di oggi, ma che ricordi. Il Ciccio bambino di allora sognava di fare una carriera nel mondo dello sport e di arrivare a giocare in Serie A e il desiderio era farlo con la mia squadra del cuore, la Reggina. Poi ho anche iniziato a sognare di diventare capitano e ho avuto la fortuna di realizzarli entrambi. Mi sono divertito, quei sogni che avevo li ho realizzati.

L'esperienza al Milan? Io vedevo il Milan e tutti quei campioni solo in televisione al Novantesimo Minuto... L’unica cosa a cui pensavo era che volevo arrivare a giocare con loro. Rimpianto per non aver mai esordito in rossonero? No, nessun dispiacere. Il Milan mi ha dato tanto perché mi ha fatto crescere come uomo e mi ha dato una possibilità incredibile rispetto a quello che potevo aspettarmi al sud. Ho avuto la fortuna di vincere anche una coppa, uno scudetto, anche se non ero protagonista ma mi ha fatto realizzare l’inizio del sogno e poi mi ha permesso di trovare spazio in altre squadre”.

