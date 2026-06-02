Daniele Bonera pronto per una nuova esperienza: accordo vicino con un club di Serie C

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Daniele Bonera, ex calciatore rossonero e allenatore di Milan Futuro, è pronto a ripartire: accordo vicino con la Pro Vercelli in Serie C

La prima esperienza di Daniele Bonera come allenatore tra i professionisti, nella scorsa stagione sportiva con Milan Futuro, non è stata un successo. Con tanti giovani di talento non è riuscito a dare un grande imprinting alla sua squadra che non ha quasi mai collezionato risultati: esonerato a sette giornate dalla fine, il suo sostituto Massimo Oddo ha provato a salvare la categoria, invano. Oggi Daniele Bonera è pronto a ricominciare, sempre dalla Serie C.

Secondo quanto viene riportato dal portale web lacasadic.com, Daniele Bonera sarebbe vicinissimo a trovare l'accordo con la Pro Vercelli, gloriosa formazione del calcio italiano che milita proprio in Serie C. Prima che possa essere ufficializzato come nuovo allenatore della formazione piemontese, il club deve trovare l'intesa con l'attuale tecnico Michele Santoni per la risoluzione del contratto che andrebbe a scadere nel 2027. Quest'anno la Pro Vercelli ha chiuso al 14° posto e fuori dalla zona Playoff nel girone A.