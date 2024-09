De Ketelaere: "Dobbiamo finirla di parlare del Milan. Sono concentrato sull'Atalanta"

Charles De Ketelaere ha chiuso definitivamente la sua esperienza con il Milan a giugno: il belga, dopo un positivo anno in prestito con l'Atalanta, è stato riscattato dal club bergamasco e a oggi è un giocatore il cui cartellino è interamente proprietà della Dea. Direttamente dal ritiro della nazionale belga, l'ex numero 90 milanista ha preso la parola e ha chiesto una volta per tutte di smetterla di parlare del passato in rossonero, dimostrando di essere concentrato solamente sulla stagione con la squadra orobica.

Le parole di Charles De Ketelaere riportate da Tuttosport: "Da cosa dipende la mia trasformazione all’Atalanta dopo il Milan? Non lo so, ma ormai è successo tanto tempo fa, dobbiamo finirla di parlare dei rossoneri. Io in futuro all’Inter o alla Juventus? Ho appena firmato per l’Atalanta e sono concentrato sulla mia squadra. Voglio fare come l’anno scorso e continuare a centrare gli obiettivi di squadra. Se possiamo dire che l’Atalanta possa lottare per lo scudetto? Non lo so, io voglio vincere tante partite, anzi ogni partita. Poi vediamo dove arriviamo. Se dobbiamo pensare ad arrivare in Champions? Sì, sì, questo deve sempre essere un nostro obiettivo"