Donnarumma dopo 4 anni fa guadagnare il Milan: ecco perché

vedi letture

Gianluigi Donnarumma è il nuovo portiere del Manchester City. Dopo essere stato, oggettivamente, il miglior estremo difensore del mondo nella scorsa stagione, risultando decisivo nella vittoria del Paris Saint Germain in Champions League, l'ex portiere rossonero è stato messo alla porta dal club francese e in particolare dal tecnico Luis Enrique che ha preferito altri profili ritenuti più idonei al suo gioco. Per questo motivo Donnarumma è stato ceduto al Manchester City, con il contratto in scadenza, a 30 milioni di euro.

Da questo trasferimento, finalmente e dopo quattro anno, ci guadagnerà un po' anche il Milan. Non si tratta di una cifra esorbitante - in relazione a quelle che si vedono circolare nel calcio mondiale - ma è comunque qualcosa: 1 milione circa verrà versato nelle casse rossonere, come riportato da Goal.com. Questo avverrà in virtù del contributo di solidarietà, una percentuale del costo di un trasferimento di un calciatore professionista che la società acquirente deve versare alle società che lo hanno formato. Si chiude un po' un cerchio, dopo che Donnarumma ha lasciato a zero il Milan quattro anni fa, tra tante polemiche. Il guadagno è comunque risicato ma è qualcosa.